Когда норвежцы стали жить в России

Кольские норвежцы — кто они? Прийти на Русь — не значит стать ее частью, но им удалось влиться в иной для них мир, оставить после себя память, создать свою собственную русско-норвежскую историю.

Кто такие Kolanordmenn

Понятие «кольские норвежцы» (или по-норвежски Kolanordmenn) появилось примерно в 1990-х годах, когда норвежские семьи возобновили поиски родственников, иммигрировавших в Россию в XIX веке. Это были выходцы из норвежского Финнмарка, создавшие поселения на Мурманском берегу и ставшие впоследствии целым субэтносом.

К XVIII веке Мурманский берег стал центром торговли между норвежцами и поморами. Они общались на арго — «руссенорске», состоящем из норвежских и русских слов. Торговля была исключительно меновая: поморы привозили в Финнмарк хлеб, муку и зерно, а взамен забирали рыбу.

В Мурмане (так назывался тогда Мурманский берег) никто не жил до конца XIX века. Российская власть не контролировала эту территорию, поэтому первые норвежские поселения обосновались там самовольно. А через 10 лет, только уже с разрешения Александра II, было населено практически всё побережье: на западной части преимущественно финнами и норвежцами, на востоке — русскими. Колонизация Мурмана была частью общего процесса освоения Русского Севера.

Первые колонии кольских норвежцев

В 1859 году норвежцы первыми обратились за «разрешением» поселиться на Кольском полуострове. На их родине были огромные налоги, голод и отсутствие каких-либо возможностей. А здесь свободная земля и богатая природа. Норвежцы были предприимчивы и самостоятельны в благоустройстве и организации промыслов и торговли, поэтому местные власти понимали, что норвежское поселение позволит сэкономить средства государственной казны.

По указу царя норвежцам предоставлялось официальное право обосноваться на Мурманском берегу. Было лишь одно условие — все иностранные поселенцы должны стать российскими подданными. Колонисты освобождались от налогов и воинской обязанности на 3 призыва. Поселенцы всех национальностей могли свободно заниматься любыми промыслами и торговлей; ввоз товаров из-за границы был беспошлинным, а на строительство домов и разведение хозяйства выдавалась безвозмездная ссуда в размере до 150 рублей на каждую семью.

Зачем все это было нужно Российской империи? Постоянные поселения в Мурмане должны были повысить доход от рыбных промыслов и укрепить суверенитет России в Заполярье. Территорию нужно было защитить от экономической и политической экспансии Норвегии.

За первые 5 лет колонизации на Мурманский берег приехали 245 норвежцев. На полуострове Рыбачий в селении Цыпнаволок, которое было ближе всего к их родине, норвежцы организовали интернациональную колонию. Русские долгое время не хотели становиться колонистами на Мурмане — в ожидании ссуды, их поселения жили там в страшной бедности.

В то время, как иностранные мигранты за свой счет выстроили дома, завели хозяйство и несколько раз меняли место поселения в поисках лучшего. Когда ссуды начали выдавать, поморы передумали, но губернатор области запретил беднякам селиться на побережье. Населять Мурман охотнее позволяли тем, кто не просил никакой помощи — норвежцам и финнам.

Чем жили кольские норвежцы

Дома норвежцев были просторными и уютными: вместо печей камины, собственные ванны, в комнатах комоды и даже мягкая мебель. Они разводили домашний скот и северных оленей.

Норвежцы могли свободно ездить на родину: посещать церковь, продавать сено, мясо, дрова, рыбий жир и ворвань, а также привозить оттуда мыло, спички, керосин, шерстяную одежду. Доход в основном приносили ловля рыбы и охота на тюленя и гренландскую акулу.

Уже после революции, в 1930 году, группа норвежцев организовала рыбколхоз «Полярная звезда». И несмотря на то, что половину выручки от улова рыбаки отдавали туда, их уровень жизни был намного выше, чем у русских и финнов.

Колонии норвежцев, вопреки желаниям местных властей, жили в некой обособленности. Больше всего этому способствовал языковой барьер и конфессиональные различия, а также настороженное отношение к русским. На полуострове Рыбачий из 7 поселений колонистов не было ни одного русского человека.

Обучение в школе проходило на русском языке, учебников практически не было, из культурных мероприятий только танцы, и то редко.

Появившаяся в 1876 году возможность беспошлинно привозить из-за границы спиртные напитки сделала многих кольских норвежцев весьма состоятельными. Они везли из Финнмарка дешевый некачественный ром, который стал главным алкогольным напитком на побережье. В Норвегии этот ром был запрещен к продаже и закупался исключительно для ввоза в Россию.

Так в Мурмане появилось пьянство и снизился заработок, поморы стали постоянными должниками норвежцев, поэтому в 1886 году российским властям пришлось отменить беспошлинный ввоз алкоголя на территорию Кольского полуострова.

К 1899 году число постоянных жителей на Мурманском берегу достигло 2153 человек. Норвежские колонисты вели более активную торговую и промышленную деятельность, чем русские, поэтому их влияние на Мурмане было высоко. Это, конечно, не нравилось властям. К 1940 году советские власти депортировали большинство норвежцев с территории побережья.

Зачистка Кольского полуострова

После окончания Гражданской войны советская власть вдруг обнаружила, что западная часть Кольского залива населена в основном норвежцами. С точки зрения стратегической важности этого района для контроля над Севером, это было опасно. Начались политические преследования норвежцев. НКВД обвиняло их в шпионаже и участии в подготовке свержения советской власти. Более половины населения Цыпнаволока выслали с полуострова в Карелию и Заонежье.

С 1930 по 1938 год около 25 человек попали в лагеря, 15 человек расстреляли. Политическим репрессиям тогда подвергался каждый четвертый норвежец.

По приказу Сталина все приграничные территории должны были быть «очищены от чужеродных элементов». Таким образом история существования кольских норвежцев на Мурмане завершилась в 1940 году.

В годы Второй мировой войны некоторые норвежцы стали радистами Красной Армии, агентами НКВД, разведчиками и лоцманами. После войны оставшимся в живых разрешили вернуться на Мурманский берег, однако полуостров Рыбачий и Цыпнаволок стали закрытой военной зоной. Некоторые норвежцы поселились в селе Порт-Владимир. Большинство из них ассимилировались с русскими.

Сегодня бывшие колонии являются нежилыми, а кольских норвежцев разбросало по разным регионам бывшего Советского Союза. В 2007 году поселок Порт-Владимир официально упразднили как необитаемый и заброшенный населенный пункт. В Цыпнаволоке установлен камень в память о норвежцах, отважившихся когда-то поселиться в великой России.