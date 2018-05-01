Символическая сборная 28-го тура РФПЛ: Акинфеев, Смолов, Зобнин, Вандерсон

Команда лучших игроков тура, хедлайнеры которой — лидеры и тренер «Краснодара».

Оказывается, качественный комбинационный футбол можно сочетать со здоровым прагматизмом — у Мурада Мусаева это получается. «Краснодар» заиграл в более вертикальном стиле, спокойно комбинируя традиционный стиль с длинными передачами на ход, и стал чаще обороняться. Команде от этого только лучше, и матч с лидером (пока не чемпионом) это доказал. «Краснодар» был хорош и в позиционках, и в быстрых атаках, почти не пускал «Локомотив» в штрафную и осознанно атаковал через левый фланг, найдя у соперника проблемную зону.

Главный, кто сохранил ЦСКА в зоне Лиги чемпионов. Статистически Акинфеев выдал… нормальный, но не топ-матч — 3 сейва из штрафной — но как минимум однажды откровенно спас «армейцев», когда после углового бил Доменико Кришито . Вдобавок очень уверенно играл на выходах из ворот при многочисленных подачах. Очень, очень крутой вратарский матч.

Съел всех, кто атаковал через его фланг, и закусил Владиславом Игнатьевым , которого мучил в атаках «Краснодара». Эквадорец составил классную связку с Вандерсоном, помог доминировать на левом фланге, искал моменты и сам — трижды пробил по воротам. Да, пенальти заработал другой крайний защитник, Сергей Петров , но вклад Рамиреса в атаку «Краснодара» на дистанции всего матча значительно выше.

Король сложного матча «Спартака» в Перми. Быстрым голом Боккетти придал «Спартаку» уверенности, что было важно красно-белым с их сложным психологическим состоянием. А потом — качественно снимал верх против одной из самых мощных команд РФПЛ. У Боккетти 80% выигранных единоборств вообще и 100% выигранных воздушных (5 из 5) — отличная статистика против такого соперника, как «Амкар».

Специально под «Рубин» Дмитрий Хохлов перестроился на схему 5-4-1 и сковал атаку казанцев — дополнительный центральный защитник помешал Азмуну и Попову разыгрывать привычные комбинации перед штрафной и внутри. Хольмен, редко играющий весной, отлично вписался в тактический план. Швед начинал атаки первым пасом (точность передач — 86%, Хольмен сделал серию классных диагоналей и вертикальных передач на ход) и на чтении игры блокировал перспективные атаки «Рубина». Особенно это бросалось в глаза при переходе «Динамо» на схему 4-2-3-1, когда у казанцев появилось больше свободы. Хольмен 12 раз овладел мячом (перехватил, отобрал, подобрал), а «Динамо» в целом спровоцировало «Рубин» на худший матч сезона по качеству игры в атаке — 0,19 xG за игру.

Внезапно стал важным источником остроты в матче с ЦСКА. Смольников стал лучшим по количеству передач в команде (68), и если с навесами Игорь перебарщивал, то передачи низом на ход, разрезавшие защиту, у Смольникова неплохо проходили. Подключаясь вперёд, защитник «Зенита» выполнял ещё и отвлекающую роль: стягивал на себя внимание Щенникова, давая более свободно двигаться с мячом и без мяча Ригони. Смущая ЦСКА своим присутствием у штрафной, Смольников дважды незаметно помог «Зениту» создать голевые моменты.

Незаметный герой победы «Ростова» над «Тосно». И до красной карточки Макарова, и после «Ростов» качественно использовал контрпрессинг, отбирая мяч сразу после его потери, и главным двигателем контрпрессинга стал Аяз Гулиев. После потерь Гулиев ускорялся на мяч и неоднократно провоцировал потери «Тосно», причём не обязательно сам отбирал или перехватывал мяч — он вынуждал соперников ошибаться банально резким движением.

В Перми Зобнин подъехал с новым доказательством, что готов вписаться в любую тактику на любой позиции. «Спартак» перестроился на 3-5-2, а Зобнин стал крайним центральным хавбеком с расширенными функциями — помогал Фернандо при начале атаки, а при доставке мяча на фланг ускорялся к штрафной. Если оставлять за скобками Боккетти и Кутепова, стал лучшим игроком «Спартака» по проценту выигранных единоборств (61%), добавил к этому 3 острых паса и 5 попыток обводки — больше, чем у вечно тянущего одеяло на себя Промеса.

Левый полузащитник: Вандерсон («Краснодар»)

При Мураде Мусаеве Вандерсон прописался в основном составе «Краснодара», а против «Локомотива» стал главной частью тактического плана. Южане часто катили атаки через фланг Игнатьева, а Вандерсон в подобных атаках был главным действующим лицом и привычно много шёл в дриблинг (6 удачных обводок). В голевых атаках Вандерсон не поучаствовал, но его пас из глубины, выведший Смолова на ворота в конце первого тайма — конфетка: «Краснодар» должен был забивать уже тогда.

Конечно, Шомуродова было бы правильнее вписать нападающим, но вакансия на острие атаки занята — так что добавим узбекистанца на непрофильную позицию. Только в конце апреля Шомуродов забил первые голы за «Ростов», и сразу два — в ворота «Тосно». В мощи и цепкости он слабее другого нападающего команды, Бьорна Сигурдарсона , но понимание, где надо оказаться, чтобы пробить по воротам или разыграть комбинацию, на том же уровне. Не зря Шомуродов в позиционных атаках неоднократно проделывал движения, свойственные Сигурдарсону.

Гиперактивный матч Ткачёва против «Анжи». 7 ударов, 5 ключевых передач, 2 голевых — самый мощный статистический улов тура. Причём два ассиста Ткачёва переоценивать не стоит (пас Берхамову, не обостряющий ситуацию, и подрезка головой), показательнее его качественные мягкие навесы в сторону Дзюбы, после которых «Арсенал» традиционно достаточно создавал.

Ну, тут всё очевидно. Свою злость на пропуск матча с ЦСКА Смолов выплеснул, как только отбыл фейковую дисквалификацию, и «Локомотив» попался под горячую руку. Смолов нанёс 9 ударов за матч и, если верить xG-метрикам Understat, наиграл даже больше чем на два забитых мяча (2,14 xG). Голы только на первый взгляд кажутся простыми: пенальти Смолова явно изучал Гилерме, и неотразимый удар в девятку ещё надо было нанести, а ошибку Пейчиновича Смолов подкараулил, включившись в прессинг — при Шалимове это вообще было редко свойственно форварду.