Кинологические расчеты ВВО из Бурятии стали победителями окружного этапа конкурса «Верный друг»

Пять сильнейших расчетов представят ВВО на всеармейском этапе, который состоится в мае-июне этого года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.

Прохождением специальной полосы препятствий, задержанием и конвоированием условных нарушителей завершился окружной этап конкурса «Верный друг». Кинологические расчеты Восточного военного округа (ВВО), представляющие объединение, дислоцированное в Республике Бурятия, заняли первое место.

Также в число победителей вошли военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Сахалинской области и Приморском крае. За победу боролись около 20 лучших расчетов — победителей соревнований, которые состоялись в объединениях ВВО.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми преодолели четыре основных этапа: «Дог биатлон — индивидуальная гонка», «Дог биатлон — эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий». Одной из самых зрелищных дисциплин стала «Защитная служба», в ходе которой расчеты произвели задержание нарушителя, досмотр, конвоирование с последующей охраной и защиту от нападения нарушителя в движении. Вожатые, в свою очередь, выполнили нормативы по огневой подготовке и метанию гранат.

В общей сложности участники преодолели около 5 тыс. метров дистанции, насыщенной различными препятствиями. В частности, четвероногие помощники преодолели окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.

Пять сильнейших расчетов представят ВВО на всеармейском этапе, который состоится в мае-июне этого года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.