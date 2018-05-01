Ещё
Кинологические расчеты ВВО из Бурятии стали победителями окружного этапа конкурса «Верный друг»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россию лишили Кубка мира по биатлону
Россию лишили Кубка мира по биатлону

Кинологические расчеты ВВО из Бурятии стали победителями окружного этапа конкурса «Верный друг» 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пять сильнейших расчетов представят ВВО на всеармейском этапе, который состоится в мае-июне этого года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Прохождением специальной полосы препятствий, задержанием и конвоированием условных нарушителей завершился окружной этап конкурса «Верный друг». Кинологические расчеты Восточного военного округа (ВВО), представляющие объединение, дислоцированное в Республике Бурятия, заняли первое место.
Также в число победителей вошли военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Сахалинской области и Приморском крае. За победу боролись около 20 лучших расчетов — победителей соревнований, которые состоялись в объединениях ВВО.
В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми преодолели четыре основных этапа: «Дог биатлон — индивидуальная гонка», «Дог биатлон — эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий». Одной из самых зрелищных дисциплин стала «Защитная служба», в ходе которой расчеты произвели задержание нарушителя, досмотр, конвоирование с последующей охраной и защиту от нападения нарушителя в движении. Вожатые, в свою очередь, выполнили нормативы по огневой подготовке и метанию гранат.
В общей сложности участники преодолели около 5 тыс. метров дистанции, насыщенной различными препятствиями. В частности, четвероногие помощники преодолели окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.
Пять сильнейших расчетов представят ВВО на всеармейском этапе, который состоится в мае-июне этого года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке: видео Серфер установил мировой рекорд, поймав 25-метровую волну в Португалии Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар18
Шарапова выложила фото из бара5
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201814
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение