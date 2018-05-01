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Лионель Месси: «Каждый день вспоминаю финал чемпионата мира-2014»
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Лионель Месси: «Каждый день вспоминаю финал чемпионата мира-2014» 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что по-прежнему вспоминает упущенный шанс стать чемпионом мира в 2014 году. На том турнире аргентинцы в финале проиграли Германии со счетом 0:1.
— До сих пор прокручиваю в голове момент, который я упустил в финале чемпионата мира 2014 года, о том, как плохо я ударил по мячу, как поставил ногу, — цитирует Mundo Albiceleste слова Месси. — Ту встречу я вспоминаю каждый день. Если бы мы стали чемпионами.. Трудно смотреть на фотографию, где я прохожу мимо Кубка мира. Мы были так близки к трофею но я прошел мимо, и это ужасное чувство.
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