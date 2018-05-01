Граффити с Боярским пострадало от рук вандалов

Граффити с портретом Михаила Боярского снова пострадало от нападения вандалов.

Рисунок, расположенный на трансформаторной будке на Крестовском острове, забросали яйцами и шариками с красной и синей краской. По мнению очевидцев, граффити испортили поклонники ЦСКА.