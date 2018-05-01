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Граффити с Боярским пострадало от рук вандалов
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Граффити с Боярским пострадало от рук вандалов 

Собака 55 минут назад
Фото: Собака
Граффити с портретом Михаила Боярского снова пострадало от нападения вандалов.
Рисунок, расположенный на трансформаторной будке на Крестовском острове, забросали яйцами и шариками с красной и синей краской. По мнению очевидцев, граффити испортили поклонники ЦСКА.
Напомним, что 29 апреля на арене «Санкт-Петербург» прошел матч «Зенит» — ЦСКА. Встреча закончилась счетом 0:0. ЦСКА набрал 52 очка и остался на третьей строчке, «Зенит» набрал 50 очков, не сдвинувшись с 4-й строчки. Таким образом, петербургская команда шансы на чемпионский титул.
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