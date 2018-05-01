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В Петербурге неизвестные испортили граффити с Михаилом Боярским
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В Петербурге неизвестные испортили граффити с Михаилом Боярским 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Неизвестные испортили граффити с изображением актера Михаила Боярского на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в социальной сети.
По их словам, неизвестные забросали «какими-то яйцами с краской» изображение актера с зенитовским шарфом в руках. Очевидцы предполагают, что это сделали болельщики ЦСКА, с которым «Зенит» сыграл вничью 29 апреля.
Напомним, что граффити с Михаилом Боярским, болеющим за «Зенит», появилось на Крестовском острове в 2016 году. Художники нарисовали портрет актера на стене трансформаторной будки.
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