В Петербурге неизвестные испортили граффити с Михаилом Боярским

Неизвестные испортили граффити с изображением актера Михаила Боярского на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в социальной сети.

По их словам, неизвестные забросали «какими-то яйцами с краской» изображение актера с зенитовским шарфом в руках. Очевидцы предполагают, что это сделали болельщики ЦСКА, с которым «Зенит» сыграл вничью 29 апреля.

Напомним, что граффити с Михаилом Боярским, болеющим за «Зенит», появилось на Крестовском острове в 2016 году. Художники нарисовали портрет актера на стене трансформаторной будки.