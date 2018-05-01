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«Хвостатый рейс»: как щенок стал талисманом аэропорта
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«Хвостатый рейс»: как щенок стал талисманом аэропорта 

Sputnik Грузия 43 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Трехмесячный щенок породы бордер-колли стал живым символом нового терминала аэропорта «Симферополь». Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит лопоухий «сотрудник» службы безопасности аэропорта
Щенка зовут Алиса и он уже успел завоевать огромную популярность среди пассажиров и даже обзавелся собственным аккаунтом в Instagram.
Порода бордер-колли была выведена в Великобритании — это пастушья собака, очень умная и легко обучаемая. Ее отличает преданность хозяевам, высокая работоспособность, уравновешенный характер, а также дисциплинированность и исполнительность. При этом бордер-колли — очень подвижная и активная собака.
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