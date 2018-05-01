«Хвостатый рейс»: как щенок стал талисманом аэропорта

Трехмесячный щенок породы бордер-колли стал живым символом нового терминала аэропорта «Симферополь». Смотрите в фотоленте Sputnik , как выглядит лопоухий «сотрудник» службы безопасности аэропорта

Щенка зовут Алиса и он уже успел завоевать огромную популярность среди пассажиров и даже обзавелся собственным аккаунтом в Instagram.

Порода бордер-колли была выведена в Великобритании — это пастушья собака, очень умная и легко обучаемая. Ее отличает преданность хозяевам, высокая работоспособность, уравновешенный характер, а также дисциплинированность и исполнительность. При этом бордер-колли — очень подвижная и активная собака.