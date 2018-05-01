Почеттино оценил результативность Кейна 

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил игру нападающего команды Харри Кейна.
"Кейн много тренируется, чтобы вернуть оптимальную форму. Его 105 голов в 150 матчах Премьер-лиги — это очень достойный результат. Харри продолжает бороться за звание лучшего бомбардира АПЛ. Впрочем самое главное то, что он забивает нужные для команды голы", — приводит слова Почеттино BBC.
В данный момент на счету Кейна 27 голов в АПЛ и он отстает от лидера гонки бомбардиров Мохамеда Салаха на четыре мяча.