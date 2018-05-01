Пауревич: «Уфа» хочет занять шестое место в РФПЛ"

Хавбек «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.

"Мы хорошо провели первый тайм. После перерыва «Уфа» сыграла хуже, хотя создала пару опасных моментов. Мы победили, и это самое главное.

Хотим занять шестое место в РФПЛ по итогам сезона, однако для этого нужно прибавить в игре. Впереди сложные поединки", — приводятся слова футболиста на официальном канале клуба в YouTube.

За два тура до завершения сезона «Уфа» занимает 6 строчку в турнирной таблице РФПЛ.