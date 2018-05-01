Тренер «Баварии» Хайнкес: мы знаем, как играть в сложной ситуации

Наставник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Юпп Хайнкес перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" отметил, что поражение на домашней арене (1:2) создает для немцев трудности. Но он пообещал сложности и для хозяев.

"Завтра нас ждет по-настоящему сложный матч, — цитирует тренера «Баварии» официальный Twitter. — Но и нашего соперника тоже. Моя команда знает, как действовать в таких играх".

"In football, determination can move mountains. " 💪 And Jupp #Heynckes knows what he's talking about… 👍 #RMAFCB #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iM7l3MI2ye

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 30 апреля 2018 г.

"Нам нужно быть более эффективными, чем в первом матче. По ходу сезона мы забиваем много голов, и я надеюсь, что мы сможем показать эффективность, которой обычно характеризуется наша игра. В футболе решимостью можно горы свернуть", — заключил Хайнкес.