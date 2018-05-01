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Жилберто Силва доставил Кубок мира во Владивосток
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Жилберто Силва доставил Кубок мира во Владивосток 

Советский спорт 34 минуты назад
Вместе с трофеем в город прибыли чемпион мира по футболу Жилберто Силва, гендиректор компании-организатора тура Стефанос Вафеидис, посол Тура Кубка Виктория Лопырева и посол Чемпионата мира по футболу Наталья Водянова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
После торжественной встречи в аэропорту кубок выставят на центральной площади Владивостока в специальном шатре.
Сфотографироваться с ним каждый желающий сможет 1 и 2 мая.
В Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового тура Кубка Чемпионата мира по футболу-2018. Трофей посетит еще восемь российских городов — Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.
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