Жилберто Силва доставил Кубок мира во Владивосток

После торжественной встречи в аэропорту кубок выставят на центральной площади Владивостока в специальном шатре.

Сфотографироваться с ним каждый желающий сможет 1 и 2 мая.

В Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового тура Кубка Чемпионата мира по футболу-2018. Трофей посетит еще восемь российских городов — Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.