Криштиану Роналду: «Думаю, переход Неймара в „Реал“ сейчас невозможен» 

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает маловероятным переход в мадридский клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее появились слухи, что «Реал» хочет подписать бразильца, но сам Роналду якобы против этого.
— Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание, — цитирует AFP Роналду. — «ПСЖ» заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Думаю, это невозможно на сегодняшний день. Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже.