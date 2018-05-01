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Криштиану Роналду: «Думаю, переход Неймара в „Реал“ сейчас невозможен»
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Криштиану Роналду: «Думаю, переход Неймара в „Реал“ сейчас невозможен» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает маловероятным переход в мадридский клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее появились слухи, что «Реал» хочет подписать бразильца, но сам Роналду якобы против этого.
— Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание, — цитирует AFP Роналду. — «ПСЖ» заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Думаю, это невозможно на сегодняшний день. Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже.
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