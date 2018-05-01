Первомай шагает по миру

Мир отмечает Первомай, праздник весны и труда. В России первыми его встретили жители Дальнего Востока, сообщает «МИР 24».

В праздничных колоннах уже прошли сотни тысяч жителей Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска. Среди них представители профсоюзов, политических партий и общественных организаций. После демонстраций гулянья продолжились на концертных площадках. Открыли сегодня двери для отдыхающих театры и музеи.

1 мая отмечают более чем в 140 странах мира. У каждой есть свои традиции и обычаи этого праздника.

Китай празднует День труда три дня. Проводятся торжественные концерты, с трибун выступают партийные лидеры, награждают отличившихся работников. Многие жители в эти дни путешествуют по стране.

Во Франции 1 мая отмечают не только День труда, но еще и День ландышей. Эти цветы стали символом праздника. Их дарят родным, близким и незнакомым людям.

В Германии и Швейцарии праздновать начинают ночью. Ее называют Вальпургиевой. Молодежь переодевается в ведьм, шумно веселится и встречает последний месяц весны танцами. Уже утром профсоюзы и политические партии проводят митинги.

На Гавайях 1 мая отмечают День цветочных гирлянд Леи. На островах исполняют народный танец — хулу, играют на гитаре, поют песни, устраивают ярмарки и конкурсы красоты. Самое главное — плетут гирлянды из цветов. Причем не только для себя, но и для гостей, которые в эти дни окажутся на Гавайях.

Вот в США День труда празднуют в сентябре. А 1 мая американцы отмечают День благословения велосипедистов. В Нью-Йорке проводят крупнейший заезд. Длина трассы составляет 64 километра.

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