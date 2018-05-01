Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ-2018 с охраной

Жены и подруги игроков и тренеров сборной Англии на время чемпионата мира-2018 получат в свое распоряжение собственную службу безопасности от футбольной ассоциации страны (FA). Эту информацию Daily Mail официально подтвердил пресс-секретарь FA.

Также сообщается, что некоторые игроки английской команды могут нанять частных охранников для сопровождения членов их семей.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Англия сыграет в группе с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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