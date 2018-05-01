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Юмтити вылил пиво на журналистов и Иньесту
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Юмтити вылил пиво на журналистов и Иньесту 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити облил пивом журналистов во время празднования чемпионства на улицах столицы Каталонии. Он вылил пиво из банки на головы журналистов, которые сопровождали автобус команды.
После этого Юмтити вылил остатки пива на голову полузащитнику Андресу Иньесте, который оказался рядом с французом.
Quem está se divertindo muito é Umtiti! #7heChamp10ns #LaPilotaEnsFaMes pic.twitter.com/WgXNon5MTb
— Canal Barça (@CanalBarca_pt) 30 апреля 2018 г.
🔵🔴 Umtiti 🍺⤵️ Iniesta 🚍 Rua de campions del @FCBarcelona_cat 🏆 #7heChamp10ns 📽️La podeu seguir en directe aquí 👉 https://t.co/ALkfOKaqTS pic.twitter.com/7tIrhsHcrr
— btv esports (@btvesports) 30 апреля 2018 г.
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