В Калининграде пройдёт Первомайский субботник 

1 мая в парке «Южный» (ориентир — памятник комсомольцам) состоится молодежный спортивный Первомайский субботник, посвященный международному Дню Весны и Труда. Начало в 12 часов дня.
В программе:
— инструктаж и разминка с фитнес тренерами;
-чемпионат по уборке парка «Южный»;
— интерактивные конкурсы и соревнования;
— выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»;
— полевая кухня: каша, чай;
— отличное настроение, веселый отдых в компании очень хороших людей.
Приглашаются все желающие!
Подробная информация: по тел. 92 40 33.