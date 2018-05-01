В Калининграде пройдёт Первомайский субботник

1 мая в парке «Южный» (ориентир — памятник комсомольцам) состоится молодежный спортивный Первомайский субботник, посвященный международному Дню Весны и Труда. Начало в 12 часов дня.

В программе:

— инструктаж и разминка с фитнес тренерами;

-чемпионат по уборке парка «Южный»;

— интерактивные конкурсы и соревнования;

— выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»;

— полевая кухня: каша, чай;

— отличное настроение, веселый отдых в компании очень хороших людей.

Приглашаются все желающие!

Подробная информация: по тел. 92 40 33.