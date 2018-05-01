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В Калининграде пройдёт Первомайский субботник
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В Калининграде пройдёт Первомайский субботник 

Вести Калининград 8 минут назад
Фото: Вести Калининград
1 мая в парке «Южный» (ориентир — памятник комсомольцам) состоится молодежный спортивный Первомайский субботник, посвященный международному Дню Весны и Труда. Начало в 12 часов дня.
В программе:
— инструктаж и разминка с фитнес тренерами;
-чемпионат по уборке парка «Южный»;
— интерактивные конкурсы и соревнования;
— выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»;
— полевая кухня: каша, чай;
— отличное настроение, веселый отдых в компании очень хороших людей.
Приглашаются все желающие!
Подробная информация: по тел. 92 40 33.
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