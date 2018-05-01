Гандбольная «Лада-2» взяла верх над «Астраханочкой-2» — 32:29

На старте встречи тольяттинки полностью владели инициативой, ведя после семи минут игры — 7:2. Но затем ее упустили, а финиш первой половины встречи и вовсе прошел под тотальным превосходством «Астраханочки-2». Забросив пять безответных мячей, она превратила для себя «минус 2» в «плюс 3».

Обратный ход течению событий гости начали давать после шести минут второго тайма. Теперь уже они разразились чередой безответных голов, вырвались вперед и спустя некоторое время принялись закреплять перевес. За 14 минут до финальной сирены он достиг трех мячей. И хотя хозяйки поля его неоднократно сокращали до двух и даже одного, тольяттинки сумели с этой форой завершить игру.