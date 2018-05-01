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«Барыс» расстался с Карлссоном
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«Барыс» расстался с Карлссоном 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», шведский голкипер Хенрик Карлссон покидает «Барыс». Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, по соглашению сторон. Ранее 34-летний вратарь принял казахстанское гражданство и выступил за сборную на чемпионате мира в дивизиона 1А. Казахстан не смог вернуться в элиту, пропустив вперед команды Великобритании и Италии. В чемпионате КХЛ швед выступал в составе астанинского клуба в течение двух лет. По информации «СЭ» он может продолжить карьеру в шведской лиге SHL. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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