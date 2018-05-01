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Емельянов пожелал Раванелли скорейшего выздоровления
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Емельянов пожелал Раванелли скорейшего выздоровления 

LiveSport.Ru 39 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов после матча с «Ахматом» (0:0) пожелал скорейшего выздоровления хавбеку грозненцев Раванелли, который выбыл до конца сезона.
«Мы с Мишкой Меркуловым бежали за ним, соперник мяч отпустил, и Миша корпусом сыграл. Не знаю, что сказать, надо смотреть повтор. Я играл в подкате, выбил мяч, а Раванелли неудачно упал то ли на пятку мне, то ли еще куда-то. Что-то серьезное там у него… Хотим пожелать ему удачи, чтоб выздоравливал быстрее и возвращался в строй!», — цитирует хавбека пресс-служба «Урала».
«"Ахмат" предлагал нам такую игру контратакующую, и мы медленно перемещали мяч с фланга на фланг, разрезающими передачами играли плохо. А так, думаю, что счет по игре: у соперника была пара моментов, у нас столько же. Может, из-за погоды, может, еще из-за чего-то бегалось сегодня недостаточно легко. Тяжеловато было. Не знаю, с чем это связано. Думаю, разберем игру, поговорим с парнями и будем готовиться к «Амкару».
Мне кажется, плохо выходили в атаку, мяч задерживали. Надо было побольше вперед играть. Но хотя, еще раз повторюсь, счет по игре. Правда, в концовке думали, что все равно забьем, будет еще опасный выход к чужим воротам. У Эрика практически каждую игру такие моменты в контратаках бывают. Но не получилось. 0:0 — закономерный счет», — добавил хавбек.
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