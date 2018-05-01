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Поисковики ищут родственников солдата, медальон которого найден в экспедиции в Ленобласти
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Поисковики ищут родственников солдата, медальон которого найден в экспедиции в Ленобласти 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Участниками экспедиции «ВОРОНОВО-2018» найден хорошо сохранившийся медальон. В скрутке значится имя Силкин Аркадий Алексеевич, 1920 г.р. урожененц Рязанской области. Уже ведутся поиски родственников солдата.
Данные хорошо прочитываются, что является большой редкостью. В этой экспедиции отряд уже находил два медальона, но бумага в них истлела безвозвратно. Здесь же поисковики сразу прочитали почти все данные: место рождение солдата, это Рязанская область. А вот местом проживания семьи значится республика Узбекистан.
«Мы уже проверили имя по базе данных «Мемориала», но среди погибших такой человек не значится. Возможно, солдат не погиб в этих боях, а просто потерял медальон. В базе данных «Подвиг народа» мы нашли запись, что боец по имени Силкин А. А. награжден медалью «За оборону Ленинграда». Но мы пока эти два имени не связываем между собой. Пытаемся найти родственников в Рязани и в Узбекистане», — рассказал заместитель председателя «Вологодского объединения поисковиков» Андрей Соловьев.
Напомним, за первую неделю экспедиции вологжанам удалось найти две медали «За оборону Ленинграда» и «За Отвагу». Вторая является именной, а значит, получится установить имя еще одного солдата.
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