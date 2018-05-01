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Хоккейную «Сибирь» покинули все иностранные легионеры
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Хоккейную «Сибирь» покинули все иностранные легионеры 

Вести.Ru 1 час назад
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска затеял кардинальную перестройку состава. Накануне было объявлено, что команда рассталась со всеми семью своими легионерами во главе с чешским вратарем Александром Салаком.
Вместе с Салаком из команды уходит его соотечественник форвард Рок Тичар, а также еще пять нападающих — Александр Бергстрем, Патрик Закриссон, Симон Энеруд (все — Швеция) и Йонас Энлунд (Финляндия).
Кроме того, как сообщает официальный сайт новосибирского клуба, команду покинули шестеро россиян: защитники Кирилл Воробьев и Андрей Ермаков, а также игроки линии атаки Степан Санников, Сергей Коньков, Артем Артемов, Вячеслав Основин и Денис Горбунов.
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