Хоккейную «Сибирь» покинули все иностранные легионеры

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска затеял кардинальную перестройку состава. Накануне было объявлено, что команда рассталась со всеми семью своими легионерами во главе с чешским вратарем Александром Салаком.