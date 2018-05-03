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Глава ФИФА высоко оценил подготовку России к ЧМ-2018
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Глава ФИФА высоко оценил подготовку России к ЧМ-2018 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
«Для меня большая честь быть сегодня с вами», — сказал Инфантино и поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Также он поздравил всех, кто участвовал в подготовке мундиаля: «Я уже 20 лет занимаюсь организацией крупных мероприятий, соревнований. И уровень вашей вовлеченности и профессионализма уникален, скажу без преувеличения… Вы стараетесь сделать этот чемпионат лучшим в мире».
Все экспертные оценки очень позитивны, добавил глава ФИФА. «Стадионы красивые, солнце везде светит… Но и работа в сфере безопасности уникальна», — похвалил он.
"Россия полностью готова принять у себя весь мир и провести незабываемый праздник спорта, праздник футбола этим летом", — убежден Инфантино. «Мы команда, как в футболе, мы работаем все вместе, и мы победим на этом чемпионате мира… Сделаем его самым лучшим в мире!» — заключил он.
Владимир Путин согласился, что, действительно, во всех городах, где должны пройти игры, светит солнце и это хороший знак, а также пожелал всем успешной результативной работы по подготовке и проведению чемпионата мира. «У всех у вас хороший наработанный опыт, хорошие профессиональные команды, у всех хорошее настроение и большое желание провести это крупнейшее в мировом спорте мероприятие на самом высоком уровне», — убедился он, выслушав доклады.
Путин и Инфантино также посетили стадион «Фишт», где пройдут матчи. Президент России и глава ФИФА вышли на поле и оценили вид на трибуны, при этом Инфантино обратил внимание на особую атмосферу. В перспективе за стадионом будет закреплена детская команда.
"Мы хотим развивать не просто профессиональный футбол, а расширить детскую составляющую — при каждом таком объекте будет детский спортивный клуб", — пояснил российский лидер.
Глава ФИФА также спросил, какой матч состоится здесь первым. «Испания-Португалия. Билетов нет вообще. Догадайтесь, кто купил больше всех билетов! Американцы», — рассказал директор стадиона.
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