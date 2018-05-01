В России начались прямые продажи билетов на ЧМ-2018

Офис прямых продаж билетов на чемпионат мира 2018 года открылся в билетном центре Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, сообщает ТАСС . Офис прямых продаж открылся по адресу улица Житная, дом 4. Главные билетные центры ФИФА начали работу в 11 городах России еще 18 апреля, однако в центрах можно было только распечатать уже купленные билеты, так как прямые продажи стартовали 1 мая в 14:00 мск.

Несмотря на праздничный день, примерно 400 человек выстроились в очередь длиной около 200 метров за 15 минут до начала прямых продаж в билетном центре ФИФА. Болельщиков не смущает тот факт, что дополнительные билеты на мировое футбольное первенство отсутствуют, а их наличие совпадает с официальным сайтом ФИФА. По словам волонтеров, на 14:30 мск в наличии остались только билеты первой категории на все матчи в Волгограде, а также билеты первой категории на матч Панама — Тунис, который пройдет в Саранске.

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории. Без учета матча открытия и финала стоимость билетов третьей категории варьируется в промежутке от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.