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В России начались прямые продажи билетов на ЧМ-2018
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В России начались прямые продажи билетов на ЧМ-2018 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: ТАСС
Офис прямых продаж билетов на чемпионат мира 2018 года открылся в билетном центре Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, сообщает ТАСС. Офис прямых продаж открылся по адресу улица Житная, дом 4. Главные билетные центры ФИФА начали работу в 11 городах России еще 18 апреля, однако в центрах можно было только распечатать уже купленные билеты, так как прямые продажи стартовали 1 мая в 14:00 мск.
Несмотря на праздничный день, примерно 400 человек выстроились в очередь длиной около 200 метров за 15 минут до начала прямых продаж в билетном центре ФИФА. Болельщиков не смущает тот факт, что дополнительные билеты на мировое футбольное первенство отсутствуют, а их наличие совпадает с официальным сайтом ФИФА. По словам волонтеров, на 14:30 мск в наличии остались только билеты первой категории на все матчи в Волгограде, а также билеты первой категории на матч Панама — Тунис, который пройдет в Саранске.
ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории. Без учета матча открытия и финала стоимость билетов третьей категории варьируется в промежутке от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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