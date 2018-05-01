Ещё
В мусорном баке аэропорта Инчхон дворник нашел семь слитков золота
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мусорном баке аэропорта Инчхон дворник нашел семь слитков золота 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Внезапная удача улыбнулась мусорщику, работающему в южнокорейском аэропорту Инчхон. В мусорном контейнере он нашел семь слитков золота, стоимость которых составляет около 327 тысяч долларов США.
Каждый слиток весом по килограмму был завернут в газету. Полиция полагает, что владелец золота выбросил слитки, чтобы не быть пойманным.
Дворник сможет получить все эти деньги, если хозяин золота за полгода не обнаружит себя, сообщает Scmp.
И даже в случае, если владелец слитков объявится, мусорщик все равно получит до 20 процентов от стоимости находки, согласно закону Южной Кореи.
Однако он не получит ничего, если окажется, что происхождение этих слитков криминальное.
Вести.Ru: последние новости
Хоккейную "Сибирь" покинули все иностранные легионеры Тренер "Баварии" Хайнкес: мы знаем, как играть в сложной ситуации В аэропорту Нью-Йорка больше недели ловили сбежавшую кошку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар90
Россию лишили Кубка мира по биатлону47
Назван состав сборной России на ЧМ-20183
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Шарапова выложила фото из бара7
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение