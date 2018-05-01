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Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов
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Южнокорейский уборщик озолотился на 300 тысяч долларов 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Lenta.ru
Уборщик в южнокорейском аэропорте Инчхон нашел в урне золотые слитки на сумму 350 миллионов вон (около 330 тысяч долларов). Об этом сообщает The Korea Times.
Полиция установила личность избавившегося от киллограммовых слитков, однако его имя не раскрывается.
По закону, если владелец не заявит о пропаже в течение полугода, то от пяти до 20 процентов рыночной стоимости найденного золота (16-65 тысяч долларов) достанется уборщику.
Как пишет издание, в полиции сделали вывод, что владелец избавился от золота, чтобы его не поймали. В случае, если золото окажется краденным или как-то связанным с преступной деятельностью, уборщик не сможет на него претендовать.
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