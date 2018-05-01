Смолов, Шомуродов и Акинфеев претендуют на звание MVP 28-го тура РФПЛ 

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 28-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Фёдор Смолов («Краснодар»), Эльдор Шомуродов («Ростов») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 28-го тура РФПЛ также претендуют Сальваторе Боккети, Марио Пашалич, Софьян Ханни (все — «Спартак»), Ромн Шишкин («Краснодар») и Михаил Левашов («Арсенал»).