Алиссон: «Рад интересу „Ливерпуля“ и „Реала“, но думаю только о настоящем»

Вратарь «Ромы» Алиссон рассказал, что он рад тому, что им интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Реал» . Бразилец также подчеркнул, что он думает только о настоящем и выступлениях за «Рому».

«Я не знаю, как все сложится. Да, интерес таких больших клубов меня радует. Я знаю, что представляю из себя определенную ценность. Не в плане денег, а как игрок. Я знаю, что могу предложить в отношении навыков, но я думаю только о настоящем. Что бы ни случилось — я буду думать об этом позже.

Сейчас мне нужно сконцентрироваться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше. Когда я играл за «Интернасьонал» и уже шли переговоры с «Ромой», я все равно думал только о том, как принести больше пользы своему нынешнему клубу. Я подписал контракт с «Ромой» и после этого еще 6 месяцев играл в Бразилии, но я концентрировался только на ближайших матчах, а не далеком будущем», — приводит слова Алиссона Football Italia.

Завтра, 2 мая, пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». Начало матча — 21:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу английской команды.