Ещё
Алиссон: «Рад интересу „Ливерпуля“ и „Реала“, но думаю только о настоящем»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алиссон: «Рад интересу „Ливерпуля“ и „Реала“, но думаю только о настоящем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Ромы» Алиссон рассказал, что он рад тому, что им интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Реал». Бразилец также подчеркнул, что он думает только о настоящем и выступлениях за «Рому».
«Я не знаю, как все сложится. Да, интерес таких больших клубов меня радует. Я знаю, что представляю из себя определенную ценность. Не в плане денег, а как игрок. Я знаю, что могу предложить в отношении навыков, но я думаю только о настоящем. Что бы ни случилось — я буду думать об этом позже.
Сейчас мне нужно сконцентрироваться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше. Когда я играл за «Интернасьонал» и уже шли переговоры с «Ромой», я все равно думал только о том, как принести больше пользы своему нынешнему клубу. Я подписал контракт с «Ромой» и после этого еще 6 месяцев играл в Бразилии, но я концентрировался только на ближайших матчах, а не далеком будущем», — приводит слова Алиссона Football Italia.
Завтра, 2 мая, пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». Начало матча — 21:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу английской команды.
SPORT24.ru: последние новости
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Ларсеном Наингголан: «Салах был хорош в «Роме», но сейчас стал еще лучше» «Спартак» объявил об уходе Свенссона, Кольцова, Лаюнена, Мирнова и еще 7 игроков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар90
Россию лишили Кубка мира по биатлону47
Назван состав сборной России на ЧМ-20183
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Шарапова выложила фото из бара7
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение