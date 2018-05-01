Кобелев: «Манчини ничего хорошего в „Зените“ не создал»

"Мне, честно говоря, параллельно. Руководство клуба и тренерский штаб провели непонятные трансферные кампании, пусть сами теперь решают, провал это или нет. Мне абсолютно все равно.

Уход Роберто Манчини ? У нас достаточно своих специалистов, а европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал", — сказал Кобелев.

Ранее стало известно, что Манчини в скором времени станет главным тренером сборной Италии.