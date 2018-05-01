В Челябинске несмотря на дождь на митинг вышли тысячи горожан

Челябинская область встречает праздник весны и труда митингами, праздничными шествиями, концертами. Несмотря на дождливую погоду, на первомайскую демонстрацию в Челябинске вышли тысячи людей. Главный митинг начался на Театральной площади, здесь собрались представители разных организаций и предприятий города.

«В эти первомайские дни пробуждается природа, дарит нам надежды на будущее, дает силы для большой созидательной работы», — поздравил челябинцев с Днем весны и труда Губернатор Борис Дубровский

С поздравлениями к собравшимся обратился и секретарь регионального отделения Партии Владимир Мякуш

«Праздник Первомая — это традиция, это воспоминание о наших родителях. Это воспоминание о человеке труда. Это чествование тех людей, которые своим трудом создают богатства нашей Родины», — отметил председатель Заксобрания области.

В завершении акции представители профсоюзов озвучили свои требования, которые должны облегчить жизнь трудящихся жителей города. После митинга первомайские мероприятия продолжились в городском саду имени А. С. Пушкина, где выступают творческие коллективы.

Фото: chel.mk.ru.