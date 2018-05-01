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Павел Погребняк: «Русская мафия купила „Баварию“? Бред!»
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Павел Погребняк: «Русская мафия купила „Баварию“? Бред!» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Сегодня 10 лет с победы "Зенита" над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА. Интервью «СЭ» дал один из героев матча Павел Погребняк, который в той игре оформил дубль.
— Как потом реагировали на новости о том, что «Баварию» купила русская мафия, тамбовская ОПГ? Даже называлась конкретная сумма — 50 миллионов за конкретный счет — 4:0.
— Даже писали, что был «заказан» конкретный счет?
— Да.
— Что тут сказать… Наверное, такие разговоры могут, как правило, появляться только после побед российских команд. Даже не знаю, почему такое происходит. Тогда у нас не было никаких эмоций по поводу подобных публикаций. Просто все посмеялись и все. Бред какой-то.
— Потом даже некоторые люди задавались вопросом: а не специально ли рассыпалась «стенка» при первом голе Погребняка?
— Ну да, ну да. А еще игроки «Баварии», наверное, знали, куда начнет финтить Зырянов в эпизоде со вторым голом. Поэтому и побежали совсем в другую сторону… Да ну. Бред какой-то. Зачем это комментировать? Может, нам завидуют? Или еще что-то. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Павла Погребняка
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