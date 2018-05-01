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Югорчанин стал серебряным медалистом в первенстве Европы по боксу
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Югорчанин стал серебряным медалистом в первенстве Европы по боксу 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Югорчанин Дмитрий Батяй завоевал серебро в Италии на первенстве Европы по боксу среди юношей 17-18 лет.
Как сообщает ugra-news, спортсмен был вызван в сборную России на предстоящий международный турнир в Венгрии.
Интересно, что блестящую спортивную карьеру молодому человеку пророчили с детства. Дмитрий родился и вырос в небольшом югорском городке Приобье. В шесть лет мальчика отдали в секцию бокса, а в 17 лет Дмитрий становится чемпионом России, чемпионом международного юниорского турнира в Вильнусе. Теперь в списке наград югорчанина числится серебряная медаль европейского первенства среди юниоров.
Соревнование проходило в итальянском городе Розето-дельи-Абруцци. Отметим, что Дмитрий стал одним из десяти спортсменов, которые приехали защищать честь России.
Несмотря на предвзятое, по словам Дмитрия, отношение к российским спортсменам, наша национальная сборная стала лучшей мужской командой: боксеры завоевали шестнадцать медалей — шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.
«Отношение к нашей стране мы почувствовали на себе. В последнем бое мне очков насчитывали меньше, чем венгру: я делал сильные удары — не засчитывали, а когда он делал слабые удары — ему считали. Может быть, поняли, если я выиграю — меня потом не остановить», — прокомментировал решение судей Дмитрий.
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