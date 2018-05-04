Эволюция первомая. Политический, коллективный, семейный

Со временем изменился смысл праздника, но в России стараются отмечать его также дружно и весело, как во времена СССР.

Под звонкую гармонь

История праздника начинается в далеком 1889 году, когда на Конгрессе II Интернационала было решено назвать 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся. С приходом советской власти праздник стал государственным. Его политическая направленность проявлялась в призывах и лозунгах — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Власть и собственность — народу!». С течением времени отношение к этому дню изменилось.

«Первомайские праздники мы отмечали два дня», — рассказывает 90-летняя жительница Ханты-Мансийска Марта Робертовна Медведева. Она участвовала во многих торжественных послевоенных демонстрациях в нашем городе. «Это был долгожданный отдых после плодотворной работы. Утром мы собирались у своих предприятий. Настроение у всех было приподнятое, шутили, веселились, пели песни под гармонь. Вся усталость от трудовых будней куда-то уходила. После обязательной демонстрации продолжали гулять компаниями. Как бы ни было трудно в то тяжелое время, этот праздник вдохновлял нас и настраивал на дальнейшую работу».

В каждом населенном пункте праздник проходил по одному и тому же сценарию. Все трудовые коллективы шли по главным улицам к центральной площади, где за высокими трибунами их поздравляли руководящие лица. Поставленным громким голосом произносились торжественные призывы — «Да здравствует Первомай — праздник солидарности трудящихся!», «Мир, труд, май!».

Вспоминают сотрудники ОКБ Ханты-Мансийска: «Готовились заранее. Покупали воздушные шары, флажки, приносили веточки деревьев домой, чтобы они распустились к празднику. На них прикрепляли самодельные цветы. Каждый придумывал свои — неповторимые, разных оттенков и размеров. Обязательно брали с собой детей. На центральной площади нас громко представлял диктор: „На площади появляется коллектив окружной больницы! Ура!“ И мы подхватывали и все вместе кричали „Ура-а-а“. В душе появлялась сила, гордость за свой коллектив, за город, в котором живем, за страну. Это праздник объединял нас!».

Особый выходной

После развала Советского Союза традиции изменились. Обязательный, строгий Первомай превратился в любимый народный праздник Весны и Труда.

«Этот день дает нам дополнительную возможность провести его вместе с семьей, — делится впечатлениями молодая семья Поляковых из Ханты-Мансийска. — На центральной площади проходят концерты, мастер-классы, конкурсы. Детям очень нравится выставка противопожарной техники. Такая праздничная атмосфера поднимает настроение. Все радуются, поздравляют друг друга».

Первый день мая каждый из нас проводит по-своему: празднует или трудится. Но все равно мы ждем его. Ждем весны, солнца, мира, обновления в природе и в нашей жизни!