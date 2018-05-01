Итальянский Первомай: национальные особенности

Свою историю Первомай ведет с разгона рабочей демонстрации в Чикаго в 1886 году. В 1889 году Конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся. Через год в Российской империи прошла первая первомайская стачка рабочих. После революции 1 мая стал государственным праздником молодой советской республики. Главный лозунг праздника — «Мир! Труд! Май!». Первомай отмечают в 142 странах мира. Гражданка Италии Вирджиния Джаннотти рассказала в интервью телеканалу «МИР 24», как этот день отмечают в Италии.

В Италии сегодня выходной день? И как называется праздник по-итальянски?

— Да, конечно. Называется Festa del lavoro — День труда, праздник труда.

Итальянские профсоюзы проводят в этот день какие-то акции?

— Да, мероприятия в городах, выступают представители профсоюзов, поднимают важные вопросы и социальные темы. Все проходит спокойно.

С какими требованиями рабочие выходят на демонстрации?

— Обсуждают общие темы о работе, проблемы, которые возникают при работе.

Правда ли, что многие итальянцы отмечают 1 мая больше как праздник весны?

— Да, есть такое. Все уезжают на море или на озеро, отдыхают. Может быть, уже даже можно купаться. Если на юге. Есть такая же традиция и про пикники: 1 мая — значит, шашлыки.

Продолжение беседы смотрите в видеоролике.

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