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Итальянский Первомай: национальные особенности
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Итальянский Первомай: национальные особенности 

Мир24 1 мая 2018
Фото: БИЗНЕС Online
Свою историю Первомай ведет с разгона рабочей демонстрации в Чикаго в 1886 году. В 1889 году Конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся. Через год в Российской империи прошла первая первомайская стачка рабочих. После революции 1 мая стал государственным праздником молодой советской республики. Главный лозунг праздника — «Мир! Труд! Май!». Первомай отмечают в 142 странах мира. Гражданка Италии Вирджиния Джаннотти рассказала в интервью телеканалу «МИР 24», как этот день отмечают в Италии.
В Италии сегодня выходной день? И как называется праздник по-итальянски?
— Да, конечно. Называется Festa del lavoro — День труда, праздник труда.
Итальянские профсоюзы проводят в этот день какие-то акции?
— Да, мероприятия в городах, выступают представители профсоюзов, поднимают важные вопросы и социальные темы. Все проходит спокойно.
С какими требованиями рабочие выходят на демонстрации?
— Обсуждают общие темы о работе, проблемы, которые возникают при работе.
Правда ли, что многие итальянцы отмечают 1 мая больше как праздник весны?
— Да, есть такое. Все уезжают на море или на озеро, отдыхают. Может быть, уже даже можно купаться. Если на юге. Есть такая же традиция и про пикники: 1 мая — значит, шашлыки.
Продолжение беседы смотрите в видеоролике.
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