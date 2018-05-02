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«Рома» — «Ливерпуль». Видеопрогноз Константина Генича
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«Рома» — «Ливерпуль». Видеопрогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 54 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на ответный матч «Рома» — «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Эксперт полагает, что римская команда первой забьет гол в этой встрече.
Редкий случай, честно говоря, когда матч Лиги чемпионов, а я вообще не знаю, что вам предложить. «Рома» — «Ливерпуль», ответная встреча, 5:2 после первого матча, феноменальная игра Фирмино и Салаха, да и вообще всего «Ливерпуля». 5:0 вели, но сами себе малину подпортили, пропустив два мяча в концовке. Хоть какая-то интрига на ответную встречу остается, хотя я не думаю, что «Ливерпуль» повторит ошибку «Барселоны», и позволит во второй раз «Роме» совершить чудо.
Но то, что «Рома» может хлопнуть дверью в этой Лиге чемпионов, и обыграть «Ливерпуль» дома, я вполне допускаю. А вот то, что эта победа позволит пройти дальше в финал, честно говоря, верится с трудом. Здесь надо чтобы все сошлось: небеса, боги, удача и вера болельщиков. Болельщики, конечно, продолжают верить в «Рому», но вряд ли такие вещи можно поставить на поток.
Что рекомендовать в матче «Рома» — «Ливерпуль», честно говоря, не знаю. Может быть и «верх», может быть и «низ», может быть победа «Ромы», может быть победа «Ливерпуля», т.е. тут разброс в линии достаточно ровный. Можно было бы опять предложить сыграть угловые, хотя они в прошлый раз «не доехали» на один, но…
Многие опять в комментариях будут писать, что я ткнул пальцем в небо, может быть. Да, я признаю, что прогноз на эту игру у меня исходит из того, как я предполагаю, что это игра может сложиться. Я думаю, что есть резон сыграть «Рома» забьет первой». Если мы хотим, чтобы хоть какая-то интрига иллюзорная, эфемерная появилась в этом матче, «Роме» надо обязательно забивать быстрый гол, и сделать это первой, как это было в матче против «Барселоны».
Поэтому я думаю, что «первый гол в матче забьет „Рома“ — это вполне жизненный вариант на эту встречу. А вы, болельщики „Ливерпуля“ или болельщики „Ромы“, делая ставку, думайте своей головой. Мои предложения и мои мысли, это только для вас какой-то определенный ориентир, но не обязательно отталкиваться именно от него.
Продано! „Ливерпуль“ — „Рома“ — „Рома“ забьет первой».
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