Ещё
10 немыслимых запретов СССР: чего нельзя было делать
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 немыслимых запретов СССР: чего нельзя было делать 

Trendymen 44 минуты назад
Фото: Trendymen
Нельзя — было очень весомым словом в СССР. На практике это означало, что действие или предмет либо преследовались по закону, либо были практически недоступными рядовому гражданину. Под запрет попадали совершенно разные вещи. Некоторые были опасны, некоторые не вязались с доктриной партии, а некоторые сейчас просто вводят в недоумение.
Даже при всех несомненных плюсах эпохи, таких как образование, социальные обязательствах государства и так далее, многие вещи очень сильно ограничивали развитие общества и взгляды людей. Вот 10 странных запретов, которые еще 40 лет назад были синонимом слова Нельзя.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар88
Россию лишили Кубка мира по биатлону47
Назван состав сборной России на ЧМ-20183
Шарапова выложила фото из бара7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение