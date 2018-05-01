Приморские гребцы на Кубке России выиграли 14 медалей

На озере Старая Кубань прошёл Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов, представляющих команды 28 регионов страны, которые разыграли 31 комплект наград.

Успешно открыли спортивный сезон спортсмены, представляющие Приморский край. Несмотря на сильнейшую конкуренцию, они смогли завоевать 14 медалей, из них восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

В очередной раз отличился каноист из Приморья Иван Штыль. На его счету три награды высшей пробы в каноэ-одиночке и каноэ-двойке на дистанции 200 метров, в каноэ-четверке на дистанции 500 метров и «серебро» в каноэ-двойке на 500-метровке.

«Бронзу» завоевала приморская спортсменка Лариса Аракчеева в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров.

Остальные награды в копилку Приморья принесли гребцы, выступающие за регион в параллельном зачете.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов , на протяжении уже более десяти лет Иван Штыль входит в состав сборной России и показывает высокие спортивные результаты.

— Иван Штыль один из самых титулованных гребцов страны. В настоящее время он является бронзовым призером Олимпийских игр, 14-кратным чемпионом мира, 14-кратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России. Его достижения служат замечательным примером для всех приморских спортсменов. Надеемся, что спортивная карьера Ивана будет продолжаться успешными выступлениями на протяжении многих лет, — подчеркнул Жан Кузнецов.

Согласно системе отбора спортсмены, занявшие первые места на Кубке России, войдут в состав национальной сборной и будут выступать на чемпионате Европы 8-10 июня в Белграде (Сербия). Приморский край на континентальном чемпионате представят четыре спортсмена в восьми дисциплинах байдарки и каноэ, передает «СпортПриморье».