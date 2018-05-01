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«Рейнджерс» уволил главного тренера
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«Рейнджерс» уволил главного тренера 

Чемпионат.com 39 минут назад
Руководство «Рейнджерс» уволило главного тренера Грэм Мёрти после разгромного поражения на выезде от «Селтика», сообщает The Scotish Sun.
За три тура до конца сезона «Селтик» обеспечил себе чемпионский титул, в то время, как «Рейнджерс» занимает в турнирной таблице третье место
Издание отмечает, что клуб продолжает переговоры со главным тренером юношеской команды «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом о назначении на пост наставника «Рейнджерс». Руководство команды уверено в том, что 37-летний специалист способен вернуть клубу былую славу, работая на посту главного тренера.
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