«Рейнджерс» уволил главного тренера

Руководство «Рейнджерс» уволило главного тренера Грэм Мёрти после разгромного поражения на выезде от «Селтика», сообщает The Scotish Sun.

За три тура до конца сезона «Селтик» обеспечил себе чемпионский титул, в то время, как «Рейнджерс» занимает в турнирной таблице третье место