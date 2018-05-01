Целебная вода, или Кто арендует лодки в Царицыне

Первого мая в музее-заповеднике Царицыно открывается лодочный сезон. Корреспондент «ВМ» первым в этом году поплавал на прогулочной лодке, а также выяснил, чем полезны такие прогулки.

У причала

Торопливая Москва. Шумная. Автомобили ревут, чадят на выездах из города. Все рвутся к дачам — стартовал сезон шашлыков. Наполненные сумками со снедью и благами цивилизации в виде шезлонгов, портативных обогревателей воды, газонокосилок нового поколения, стоят в пробке, гудят нетерпеливо.

А в парке Царицыно тишина. Птички щебечут, зеленая дымка над ветками деревьев — молодая листва потянулась к солнцу, гравий под ногой шуршит.

Такая она — Москва. Кричащая, торопливая, никому не уступающая дорогу. Столица всегда должна быть первой. А шаг в сторону сделаешь — вот, буквально сотню метров прошел, и нет этой «первости». Тишина и умиротворение, покой. Впереди — Малый дворец, величавый и торжественный. Не понимаю, почему Екатерина Великая невзлюбила это место: такое умиротворение в Москве можно найти далеко не везде. А здесь — разрезают поверхность воды пруда кряквы и селезни. Ничто не нарушает тишину. Только мягко деревянные лодки бьются бортами у причала. Стоят, как солдатики, ровно, к началу сезона готовы.

— Осторжнее, здесь окрашено, — останавливает меня лодочник. — К сезону готовимся, покрасили только вчера. Наверняка еще не высохло.

Знакомимся. Лодочника зовут Кирилл Воронов, и он здесь работает уже шесть лет.

Кирилл осматривает маленький флот. Проверяет крепления весел, осматривает борта. Открытие состоится 1 мая. Все должно быть идеально. Сам запрыгивает в лодку ловко, легко. Рабочий день подходит к концу, и Воронов решает отдохнуть — выйти на лодке на середину пруда, полюбоваться парком. Маленькое удовольствие, еще одно преимущество работы.

Напрашиваюсь в компанию. Лодочник протягивает мне спасательный жилет. Зеркальная гладь

Лучший вид на парк Царицыно — с воды, конечно же. А лучшая пора для созерцания пейзажа — весна. Прозрачная еще листва не скрывает объекты императорской усадьбы. Легкость и прозрачность в воздухе, все кажется свежим, только что созданным, будто и не было этих шести серых месяцев снега и вьюг.

— Весна — это для романтичных натур, — с улыбкой говорит Кирилл. — Легко восхищаться весной, листья, все в цвету, небо яркое. Мне больше осень нравится. В ней настроение другое. А весь парк в пруду отражается. Кажется, по золоту плывешь. Вот где настоящая красота!

В рабочее время Воронову покататься на таких лодках не удается. Гости катаются сами, без сопровождения. Часто покататься выбираются молодые люди. Бывает — с целью сделать предложение. Есть какой-то в этом романтичный флер: не просто так, а на воде встать на одно колено и протянуть избраннице кольцо. Надеются, что уж в этом случае точно отказать будет невозможно.

— За несколько часов приходят, прячут букет роз — чаще всего красных, стол накрывают, — рассказывает Воронов. — Ну, сыр, шампанское, виноград. Все накрывают брезентом. Арендуют лодку на закате — красиво, красные блики на воде, а он — раз — на колено. Я про отказы в таких ситуациях еще не слышал, — рассказывает лодочник. И вдруг начинает смеяться.

— Что же тут смешного? — интересуюсь.

— Да вспомнил одного парня, красиво приготовился — цветы-фрукты не забыл, а как веслами грести — не знает, лодка тыркается в разные стороны, плыть не может, пришлось быстро мастер-класс по гребле давать, — говорит Кирилл. — Понятливый парень оказался. Научился быстро, невеста не отказала. Сила воды

Правда, главное, конечно, не в предложениях. Популярность лодок в другом. Кирилл Воронов уверен: вода лечит. В первую очередь, нервы. Шесть лет назад он сам проверил это.

— Депрессия у меня была, — рассказывает лодочник, пока мы медленно огибаем знаменитый круглый остров — один из символов заповедника. — Все как-то не срасталось. И с работой не ладилось, да и вообще… Вспоминать не хочется. А здесь, у воды, как-то сразу стало легче. И теперь с каждым годом, с каждым сезоном, все лучше и лучше.

Приходят сюда и уставшие, и огорченные, и злые. Все тянутся к воде. Таких, говорит Воронов, он сразу выделяет из прочих. Старается побыстрее посадить в лодку и отправить кататься. Спустя 40 минут на берег сходят люди, оставившие все печали где-то там, позади.

— Никогда не соглашусь с тем, что люди бывают злыми, — вдруг говорит Воронов, будто цитирует Иешуа из «Мастера и Маргариты». И добавляет другое, из личного опыта. — Есть просто те, кто редко бывает у воды.

СПРАВКА

Часы работы проката весельных лодок и катамаранов

Вторник-пятница — с 11:00 до 21:00;

Выходные и праздничные дни — 10:00 до 21:00;

Понедельник — технический день.

В зависимости от величины лодки и времени катания, цены варьируются от 250 до 850 рублей.