Линус Видель, Денис Мошаров и Максим Якуценя: 18 игроков «Трактора» получили статус свободных агентов 

Вчера завершился период действия контрактов, заключенных игроками Континентальной хоккейной лиги до сезона 2017/2018. Сегодня, 1 мая, на сайте КХЛ был опубликован список свободных агентов — игроков, которые могут перейти в другие команды. В их числе — 18 хоккеистов, выступавших за «Трактор».
Списки свободных агентов делятся на ограниченно свободные и неограниченно свободных. В первом случае это спортсмены до 28 лет, получившие предложение от клуба до 1 мая, но вправе рассматривать предложения других клубов. Прежний клуб хоккеиста может в течение недели повторить предложение, и тогда игрок обязан остаться. Если это не случится, хоккеист заключает контракт с новым клубом, а прежний получает от нового клуба игрока компенсацию. Если ограниченно свободный агент не получит или не примет предложения других клубов, он обязан заключить с прежним клубом новый контракт. В этот список ограниченно свободных агентов попали: Дмитрий Алексеев, Илья Зиновьев, Максим Кориевский, Артём Мелихов, Аркадий Шафигулин и чешский голкипер Павел Францоуз, который ранее заявлял о намерении попробовать себя в НХЛ.
В список неограниченно свободных агентов, которые не связанны ограничениями при поиске нового клуба и заключении нового контракта попали Линус Видель, Иван Вишневский, Александр Гомоляко, Семён Кокуёв, Кирилл Кузьмин, Денис Мошаров, Артур Муставин, Алексей Петров, Юрий Петров, Сергей Сентюрин, Александр Черников и Максим Якуценя.
Накануне хоккейный клуб «Трактор» заявил о подписании контрактов с игроками 2001 года рождения — воспитанниками собственной школы. В состав чёрно-белых попали Александр Кирпичников, Илья Горбунов, Данил Зиновьев, Артем Зарубин и Константин Лукин, сообщает отдел информации чёрно-белых.
Ранее «Трактор» и форвард Рихард Гюнге подписали новый контракт до конца сезона 2018/2019. Ещё на один сезон в Челябинске останется 32-летний центрфорвард Александр Рыбаков.
«Трактор» также предложил новый улучшенный контракт главному тренеру Анвару Гатиятулину, с которым команда стала бронзовым призёром чемпионата КХЛ. В СМИ появилась информация, что наставника хотят переманить омский «Авангард» и санкт-петербургский СКА. Накануне руководство хоккейного клуба заявило, что с уважением примет любое его решение.