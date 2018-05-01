Линус Видель, Денис Мошаров и Максим Якуценя: 18 игроков «Трактора» получили статус свободных агентов

Вчера завершился период действия контрактов, заключенных игроками Континентальной хоккейной лиги до сезона 2017/2018. Сегодня, 1 мая, на сайте КХЛ был опубликован список свободных агентов — игроков, которые могут перейти в другие команды. В их числе — 18 хоккеистов, выступавших за «Трактор».

Списки свободных агентов делятся на ограниченно свободные и неограниченно свободных. В первом случае это спортсмены до 28 лет, получившие предложение от клуба до 1 мая, но вправе рассматривать предложения других клубов. Прежний клуб хоккеиста может в течение недели повторить предложение, и тогда игрок обязан остаться. Если это не случится, хоккеист заключает контракт с новым клубом, а прежний получает от нового клуба игрока компенсацию. Если ограниченно свободный агент не получит или не примет предложения других клубов, он обязан заключить с прежним клубом новый контракт. В этот список ограниченно свободных агентов попали: Дмитрий Алексеев Илья Зиновьев , Максим Кориевский, Артём Мелихов Аркадий Шафигулин и чешский голкипер Павел Францоуз , который ранее заявлял о намерении попробовать себя в НХЛ.

Ранее «Трактор» и форвард Рихард Гюнге подписали новый контракт до конца сезона 2018/2019. Ещё на один сезон в Челябинске останется 32-летний центрфорвард Александр Рыбаков