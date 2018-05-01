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Манчини готов расторгнуть контракт с «Зенитом» ради сборной Италии
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Манчини готов расторгнуть контракт с «Зенитом» ради сборной Италии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 мая. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини готов расторгнуть контракт с клубом ради работы со сборной Италии по футболу. Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини, слова которого приводит Football Italia.
"Вчера состоялась встреча вице-президента Алессандро Костакурты, генменеджера Леле Ориали и Роберто Манчини, который выразил заинтересованность в работе со сборной Италии и готовность расторгнуть контракт с «Зенитом» ради этого, — сказал Фаббричини. — Мы начнем обсуждать детали соглашения и зарплату 13 мая, после окончания сезона в чемпионате России. Хочу сказать, что ничего не решено. Наши финансовые возможности ограничены".
53-летний Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.
Сборная Италии не попала в финальную стадию чемпионата мира впервые с 1958 года, проиграв в стыковых матчах команде Швеции. 15 ноября главный тренер команды Джампьеро Вентура был отправлен в отставку. После этого Итальянская федерация футбола столкнулась с трудностями в поиске замены, так как все основные претенденты на этот пост оказались не заинтересованы в подобной работе. 20 ноября президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио подал в отставку.
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