Роберто Манчини в сборной Италии будет получать 4 млн евро

Все больше фактов говорят о том, что тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини в самое ближайшее время покинет команду ради контракта со сборной Италии. Инсайдеры в итальянской федерации футбола сообщили, что наставнику будут платить 4 млн евро в год.

Манчини несколько раз в последнее время ездил в Италию и, судя по всему, все условия нового контракта специалиста согласованы. Руководство «Зенита» дипломатично молчит, но результаты Манчини в питерском клубе далеки от желаемых для владельцев команды и фанатов, так что, скорее всего, стороны расстанутся без особого сожаления.

Манчини уже в открытую высказывается, что был бы счастлив поработать с футбольной «Скуадрой адзуррой». Теперь стало известно, что и в деньгах итальянец потеряет совсем немного: в «Зените» его зарплата составляла около 4,5 млн евро в год.