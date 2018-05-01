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СМИ: Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. «Зенит» не будет платить тренеру неустойку
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СМИ: Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. «Зенит» не будет платить тренеру неустойку 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: dp.ru
Стали известны детали контракта Роберто Манчини со сборной Италии, сообщает Calciomercato со ссылкой Corriere dello Sport. Ранее появилась информация, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца текущего месяца. В понедельник в Риме 53-летний Манчини провел переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC). Он пообщался с вице-комиссионером органищации Алессандро Костакуртой и менеджером национальной команды Габриэле Ориали. В ближайшее время он должен также встретится с комиссионером FIGC Роберто Фаббричини.
Манчини подпишет контракт со сборной Италии до 2020 года. Его тренерский штаб будет зарабатывать пять миллионов евро в год без учетов бонусов. Специалист пошел на сокращение зарплаты, в "Зените" он получал шесть миллионов. Манчини и «Зенит» договорятся о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Тренер уже проинфировал игроков сине-бело-голубых об уходе.
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