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Александр Селифонов: «Подчуфарова поняла, что из нынешнего состояния уже не выйти»
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Александр Селифонов: «Подчуфарова поняла, что из нынешнего состояния уже не выйти» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший старший тренер сборной России Александр Селифонов считает, что неудачные выступления на недавнем чемпионате России стали для завершившей карьеру Ольги Подчуфаровой последней каплей.
— Все знают, что у Оли есть проблемы со здоровьем, — напомнил Селифонов. — Наверное, она все обдумала и поняла, что из этого состояния ей уже не выйти. Скорее всего, сказался и последний чемпионат России — она ведь прилагала усилия, готовилась к этому старту. А в итоге не смогла показать результата даже с чистой стрельбой. Слабо пробежала и поняла, что функциональное состояние ниже, чем у более молодых спортсменок. Думаю, это тоже сыграло свою роль.
— Она упомянула о проблемах с мотивацией.
— В первую очередь, здесь все зависит от состояния организма, здоровья. Мотивация, думаю, у неё была, но эти факторы не дали ей дальше заниматься биатлоном.
— Ее уход — потеря для российского биатлона?
— На данный момент — потеря небольшая. Конечно, когда она была в расцвете карьеры, то подавала большие надежды. Очень мощная спортсменка, стреляла довольно хорошо. И постоянно шла вверх, улучшала результаты. Был прогресс и в силе, и выносливости, и в точности. Но вот этот надлом в здоровье ее, конечно, подкосил. И ни наши медики, ни зарубежные не смогли ей помочь — видимо, проблема серьезная. (Антон БАБОШИН)
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