Александр Селифонов: «Подчуфарова поняла, что из нынешнего состояния уже не выйти»

Бывший старший тренер сборной России Александр Селифонов считает, что неудачные выступления на недавнем чемпионате России стали для завершившей карьеру Ольги Подчуфаровой последней каплей.

— Все знают, что у Оли есть проблемы со здоровьем, — напомнил Селифонов. — Наверное, она все обдумала и поняла, что из этого состояния ей уже не выйти. Скорее всего, сказался и последний чемпионат России — она ведь прилагала усилия, готовилась к этому старту. А в итоге не смогла показать результата даже с чистой стрельбой. Слабо пробежала и поняла, что функциональное состояние ниже, чем у более молодых спортсменок. Думаю, это тоже сыграло свою роль.

— Она упомянула о проблемах с мотивацией.

— В первую очередь, здесь все зависит от состояния организма, здоровья. Мотивация, думаю, у неё была, но эти факторы не дали ей дальше заниматься биатлоном.

— Ее уход — потеря для российского биатлона?