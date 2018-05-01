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Ноябряне вышли на первомайский митинг
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Ноябряне вышли на первомайский митинг 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На праздничный митинг в честь 1 мая в Ноябрьске вышли представители всех общественных организаций, профсоюзов, организаций и учреждений. Даже погода сегодня преподнесла сюрприз ноябрянам: майское солнце, несмотря на легкий морозец, согревает.
— Для меня это прежде всего возрождение традиций. Помню, как в школьные годы мы ходили на демонстрации. Транспаранты «Мир, труд, май», флаги, портреты видных деятелей… Ностальгия, — говорит участник митинга Михаил Рогожин.
— Ну, это праздник труда, всех людей, которые работают, — размышляет маленькая Ариша.
— Первомай стал немного другим: меньше пафосных речей, выступления артистов. Мир меняется, но мы себе не изменяем, с детства люблю майские праздники, — заключила Татьяна Морозова.
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