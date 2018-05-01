Ноябряне вышли на первомайский митинг

На праздничный митинг в честь 1 мая в Ноябрьске вышли представители всех общественных организаций, профсоюзов, организаций и учреждений. Даже погода сегодня преподнесла сюрприз ноябрянам: майское солнце, несмотря на легкий морозец, согревает.

— Для меня это прежде всего возрождение традиций. Помню, как в школьные годы мы ходили на демонстрации. Транспаранты «Мир, труд, май», флаги, портреты видных деятелей… Ностальгия, — говорит участник митинга Михаил Рогожин

— Ну, это праздник труда, всех людей, которые работают, — размышляет маленькая Ариша.