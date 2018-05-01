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Игнатьев: «Локомотив» не будет ставить автобус в матче с «Зенитом»
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Игнатьев: «Локомотив» не будет ставить автобус в матче с «Зенитом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу следующего домашнего матча «Локомотива» в РФПЛ с "Зенитом".
"Всё зависит от психологического состояния команды. Сёмин — сильный «барометр», может за эти несколько дней определить, кто с похорон едет, а кто эти похороны уже прошел. Это и будет влиять на выбор игроков основного состава на матч с «Зенитом». У Сёмина особо выбора-то нет при этом. Нельзя сказать, что есть широкие возможности для маневра.
Игра в этом матче — это будет улица с двусторонним движением. «Локомотив» не будет атаковать так, чтобы позволить себе пропустить контратаку. Для того, чтобы обезопасить свои ворота, надо искать счастья в чужой штрафной. Сёмин никогда не выберет такой вариант, что играем только в своей штрафной с «Зенитом» и ставим у своих ворот трамвай, троллейбус или автобус. Это исключено. Будет поднят порог ответственности при определении игроками своих зон и контроля игры. Планка ответственности будет поднята", — сказал Игнатьев.
Поединок состоится в субботу, 5 мая, начало — 16:30 мск.
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