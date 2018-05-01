Веденеев: «Каков же уровень российских футболистов, если у нас Вернблум — король»

"Не исключено, что «армейцы» будут играть в Лиге чемпионов. И что у них? Да, есть в команде Головин, но также — три центральных защитника, которым по 35 лет. Как с ними решать задачи высочайшего уровня? В похожей манере можно сказать и о «Зените», когда мы говорим не о возрасте, а разнице в классе между игроками. Можно громить Манчини, но от этого его футболисты лучше играть не станут.

Зона Вернблума в его отсутствие превратилась чуть ли не в проходной двор, а игроки, которые вдвоём её держали, так и не смогли его достойно заменить! И этот швед, которого знать у нас никто не знал до приезда в Россию, на позиции опорного полузащитника подчищает все огрехи трёх наших великих центральных защитников, а в конце матча идёт вперёд и забивает решающие голы, приносит очки ЦСКА! Здорово, конечно, но как же так? Вернблум разве Марадона или Месси? Но с ним у нас в российском чемпионате никто справиться не может. Так какие футболисты выступают в наших клубах, если Вернблум — король?

Можно назвать Смолова, который играет на хорошем уровне последнее время. Можно отметить в «Зените» Кузяева и Кокорина, которые при Манчини намного лучше стали играть. Лунёв явно прибавил. А кто ещё обратил на себя внимание среди российских футболистов в других клубах? И это тоже к вопросу о том, почему у Манчини ничего не получается", — сказал Веденеев.