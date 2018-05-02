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Наингголан: Будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно
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Наингголан: Будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о настрое на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В первом матче римляне проиграли в Англии со счетом 2:5.
«В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрацию все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно.
Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче.
Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.
Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее.
В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою свой голевой счет в этой Лиге чемпионов.
Не знаю, я не могу прочесть мысли всех игроков, но, думаю, что по окончании первого матча все знали, в чем они ошиблись, в том числе и при «стандартах».
Мы во многом должны прибавить и постараться сыграть лучше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
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