Наингголан: «В матче с „Ливерпулем“ нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассуждает о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с «Ливерпулем».

"В таких матчах соперник может наказать в мгновенье ока. Нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно. Мы забили два мяча в концовке, и это даёт нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя допускать те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось", — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

В первой встрече «Рома» уступила «Ливерпулю» со сетом 2:5.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая.