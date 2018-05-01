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Букмекеры оценили шансы «Баварии» пройти «Реал» в Лиге чемпионов
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Букмекеры оценили шансы «Баварии» пройти «Реал» в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали фаворита ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария», который пройдёт сегодня, 1 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 2:1  Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на хозяев за 2.10. Шансы «Баварии» на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 4.00.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.36, а на ТМ 2,5 гола — за 2.95.
Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.35. Наиболее вероятный исход — победа хозяев 2:1 и ничья 1:1 за 9.00.
Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.55) и Роберт Левандовски (1.70).
Ставки на проход «Реала» принимаются за 1.26, а на проход «Баварии» — за 3.75.
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