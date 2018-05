Никита Мазепин снова сядет за руль машины Force India в ходе тестов

В один из тестовых дней на трассе «Каталунья» за рулём болида команды «Форс Индия» поработает россиянин Никита Мазепин

Тесты состоятся на автодроме «Каталунья» сразу после завершения Гран-При Испании — 15-16 мая. Они пройдут в двухдневном формате. Помимо Мазепина, в Барселоне, за «Форс Индию» получит право проехаться и канадец Николя Латифи. Оба пилота будут управлять актуальной версией машины — VJM11.

Отметим, что Николя Латифи занял пятое место в чемпионате Формула-2 в прошлом год, а дебютировал в Формуле-1 с Renault в августе прошлого года на Хунгароринге (Будапешт). Force India также подтвердила, что канадец проедет в свободных заездах на домашнем для него треке в Монреале.

Что касается Никиты Мазепина, то он в феврале уже управлял болидом F1 от Force India в ходе предсезонных тестов. Как раз здесь же — на Circuit de Barcelona-Catalunya.

Brilliant lineup for the BCN test — @NicholasLatifi 🇨🇦 makes his debut in the VJM11 after his Baku podium, @NMazepin 🇷🇺 returns after his outing for the team in winter testing and we welcome back @GeorgeRussell63 🇬🇧 in one of our Pink Panthers! It's a growing #SFIFamily! pic.twitter.com/vVtSDZQJET

— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 1 мая 2018 г.

Интересно, что одновременно с двухдневными тестами пройдут и испытания шин Pirelli, а потому «конюшня» выставит ещё один VJM11. Это позволит Джорджу Расселу, протеже Mercedes, тоже получить свой шанс проехать на машине «Больших Призов». Хорошая награда Джорджу за совсем недавнюю победу в спринте F2, пришедшую к нему в Баку.