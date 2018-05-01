Ещё
Никита Мазепин снова сядет за руль машины Force India в ходе тестов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Мазепин снова сядет за руль машины Force India в ходе тестов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В один из тестовых дней на трассе «Каталунья» за рулём болида команды «Форс Индия» поработает россиянин Никита Мазепин.
Тесты состоятся на автодроме «Каталунья» сразу после завершения Гран-При Испании — 15-16 мая. Они пройдут в двухдневном формате. Помимо Мазепина, в Барселоне, за «Форс Индию» получит право проехаться и канадец Николя Латифи. Оба пилота будут управлять актуальной версией машины — VJM11.
Отметим, что Николя Латифи занял пятое место в чемпионате Формула-2 в прошлом год, а дебютировал в Формуле-1 с Renault в августе прошлого года на Хунгароринге (Будапешт). Force India также подтвердила, что канадец проедет в свободных заездах на домашнем для него треке в Монреале.
Что касается Никиты Мазепина, то он в феврале уже управлял болидом F1 от Force India в ходе предсезонных тестов. Как раз здесь же — на Circuit de Barcelona-Catalunya.
Brilliant lineup for the BCN test — @NicholasLatifi 🇨🇦 makes his debut in the VJM11 after his Baku podium, @NMazepin 🇷🇺 returns after his outing for the team in winter testing and we welcome back @GeorgeRussell63 🇬🇧 in one of our Pink Panthers! It's a growing #SFIFamily! pic.twitter.com/vVtSDZQJET
— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 1 мая 2018 г.
Интересно, что одновременно с двухдневными тестами пройдут и испытания шин Pirelli, а потому «конюшня» выставит ещё один VJM11. Это позволит Джорджу Расселу, протеже Mercedes, тоже получить свой шанс проехать на машине «Больших Призов». Хорошая награда Джорджу за совсем недавнюю победу в спринте F2, пришедшую к нему в Баку.
Car.ru: последние новости
Jaguar XE 300 Sport Edition бросил вызов спортсмену шорт-трека Маттиас Экстрём завершит карьеру в DTM уик-эндом на Хоккенхайме Показали ливрею Hyundai i30 N TCR для Даниэля Наги
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука20
Родченков наносит ответный удар125
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком3
Россию лишили Кубка мира по биатлону54
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201816
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение